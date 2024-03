Unfall bei Bad Schwalbach, doch Fahrer flüchtet: Polizei-Heli im Einsatz

Bad Schwalbach - Ein Autowrack ohne Kennzeichen und ohne Insassen löste am gestrigen Dienstagabend einen größeren Polizei-Einsatz im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis aus. Sogar ein Polizei-Hubschrauber wurde hinzugerufen.

Nach einem rätselhaften Unfall bei Heidenrod im Rheingau-Taunus-Kreis kam am späten Dienstagabend ein Polizei-Hubschrauber zum Einsatz. (Symbolbild) © Montage: 123RF/zeferli, Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gegen 21.55 Uhr wurde die Polizei in Bad Schwalbach von Zeugen alarmiert: Bei der Wisperstraße in der Gemeinde Heidenrod war ein völlig demolierter BMW aufgefunden worden, wie das Polizeipräsidium Westhessen in der Nacht zum heutigen Mittwoch mitteilte.

Als eine Polizeistreife vor Ort ankam, fanden die Beamten den Wagen, der ohne Kennzeichen zwischen den Ortsteilen Heidenrod-Ramschied und Heidenrod-Geroldstein lag. Das Auto war offensichtlich zuvor von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen.

Von etwaigen Insassen des BMWs fehlte jede Spur. Die Schäden an dem Auto ließen bei den Polizisten jedoch die Sorge aufkommen, dass der Fahrer oder weitere Autoinsassen eventuell verletzt sein könnten.

"Da es sich bei dem Unfallort um unwegsames Gelände handelte, wurde zur Absuche der näheren Umgebung ein Polizeihubschrauber hinzugezogen", fügte ein Polizeisprecher hinzu.

Die Suche war erfolgreich: Die Polizei stieß auf einen 18-Jährigen aus Heidenrod, der bei seiner Befragung zugab, den nicht zugelassenen BMW gefahren zu haben. Dabei habe der junge Mann die Kontrolle über das Auto verloren.