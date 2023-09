14.09.2023 13:23 55-Jähriger missachtet Stoppschild, dann kracht es: Auto kippt um

Am heutigen Morgen kam es an der Kreuzung L226/K7 in der Nähe der Ortschaft Gevelsdorf zu einem Unfall von zwei Autos.

Von Florian Fischer

Titz - Am heutigen Morgen kam es an der Kreuzung L226/K7 in der Nähe der Ortschaft Gevelsdorf zu einem Unfall von zwei Autos. Am heutigen Morgen kam es zu einem Crash an einer Kreuzung in Nähe der Ortschaft Gevelsdorf. © Polizei Düren Wie die Polizei meldet ereignete sich die Kollision gegen 6.50 Uhr. Demnach war ein 55-jähriger aus Jülich mit seinem Auto auf der K7 unterwegs. An der Kreuzung zur L226 missachtete er das dortige Stoppschild und fuhr auf die Landstraße. Dort war zeitgleich eine 63-jährige Frau aus Titz unterwegs. Auch deren Vorfahrt ignorierte der Jülicher, sodass es zu einem Crash der beiden Autos kam. Dabei kippte das Auto des 55-Jährigen auf die Seite. Während der Unfallverursacher unverletzt bleib, wurde die Frau leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 16.500 Euro geschätzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Titelfoto: Polizei Düren