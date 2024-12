Cupra-Fahrer überschlägt sich auf Landstraße: Polizei findet schnell den Grund

Der Cupra des 50-jährigen Fahrers blieb nach dem Überschlag auf der Seite liegen. © Polizei Oberbergischer Kreis

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Fahrer mit seinem Cupra in der Nacht zu Samstag auf der L412 vom Ortsteil Heidersteg in Richtung Heide unterwegs.

Gegen 2.45 Uhr kam er dort von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kollidierte anschließend noch mit der Leitplanke und einem Baum.

Der Wagen wurde dabei schwer beschädigt, der 50-Jährige erlitt jedoch nur leichte Verletzungen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei konnte bei ihm bereits vor Ort schon Anzeichen auf Alkoholkonsum feststellen, die sich später durch einen positiven Bluttest bestätigten.

Das hatte zur Folge, dass der Fahrer bereits unmittelbar nach dem Unfall seinen Führerschein abgeben musste.