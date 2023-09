Unfall-Drama: Auto rollt in Fluss, Fahrer kann sich nicht mehr retten

In der Jonitzer Mulde, einem Nebenarm der Mulde, starb am Samstagmittag ein Mann in seinem untergegangenen Auto. © IMAGO/Richard Wareham

Der Mann hatte nach ersten Polizeiangaben seinen Wagen auf einer Grünfläche direkt im Uferbereich der Jonitzer Mulde im Dessauer Osten geparkt.

Gegen 12.15 Uhr habe er von dort wieder wegfahren wollen. Er stieg in sein Auto, das sich aus bislang ungeklärter Ursache in Bewegung setzte und mit dem Mann am Steuer in den Nebenarm der Mulde fuhr.

Das Fahrzeug ging unter, der 55-Jährige konnte sich nicht mehr aus diesem befreien.

"Unverzüglich erfolgte Rettungsversuche, unter anderem auch durch Kräfte des Polizeireviers Dessau-Roßlau und der Feuerwehr Dessau-Roßlau, blieben erfolglos", sagte Polizeisprecher Benedikt Richter. Kameraden der Feuerwehr bargen das Fahrzeug mit der Leiche an Bord. Richter: "Ein Notarzt konnte nur noch der Tod des Mannes feststellen."

Ob der Mann im Auto ertrank oder möglicherweise schon vorher starb, ist noch unbekannt.