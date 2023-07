Unfall hinterlässt "Trümmerfeld": Autofahrer schwer verletzt

Schmalfeld/Kreis Segeberg - Ein schwerer Unfall hat sich am gestrigen Abend kurz vor Mitternacht auf der Struvenhüttener Straße zwischen Struvenhütten und Schmalfeld ( Schleswig-Holstein ) ereignet. Ein Autofahrer wurde schwer verletzt.

Der Unfallort bot ein Bild der Verwüstung. Auf einer Strecke von 100 Metern waren Teiles des Unfallwagens verteilt. © Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, ist ein Mann gegen 23.45 Uhr aus noch unbekannter Ursache mit seinem Elektroauto von der Fahrbahn abgekommen, kollidierte mit einem Bauzaun und mehreren Bäumen und prallte anschließend seitlich gegen eine Mauer.

Nach Angaben der Feuerwehr glich der Unfallort einem "Trümmerfeld": Die Teile des Unfallwagens waren auf einer Strecke von 100 Metern verteilt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Fahrer ansprechbar, aber durch den Aufprall in seinem Auto eingeklemmt.

Mithilfe eines "hydraulischen Rettungsgerätes" schnitt die Feuerwehr ein Loch in die Seite des Wagens, wodurch der schwer verletzte Fahrer gerettet und per Hubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus gebracht werden konnte.

Die Struvenhüttener Straße war für die Zeit der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt.