Tödlicher Unfall: Autofahrer (†78) kommt von Straße ab und kracht mit Wagen in Baum

Für den Autofahrer (†78) kam nach dem Unfall auf der Staatsstraße 2092 in Bayern letztendlich jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Mittwochmorgen mitteilte, war es am Vortag gegen 14.10 Uhr zu dem Zwischenfall gekommen, als der Senior aus dem Altlandkreis Wasserburg am Inn gerade mit seinem Fahrzeug auf der Staatsstraße von Wasserburg kommend Richtung Halfing fuhr.

Ersthelfer konnten den Mann zwar noch aus dem Wagen bergen und erste Reanimationsmaßnahmen einleiten, dennoch verstarb der 78-Jährige durch seiner Verletzungen letztendlich an der Unfallstelle.