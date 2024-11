Linienbus kracht in Straßengraben: Viele Verletzte!

Der mit 16 Fahrgästen besetzte Linienbus war bei Hilchenbach in einer langgezogenen Linkskurve von der Straße abgekommen. © Kai Osthoff/dpa

Nach einer ersten Einschätzung der Rettungskräfte vor Ort erwischte es alle Betroffenen aber nur leicht. Neun Personen mussten laut Feuerwehr mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Der mit 16 Fahrgästen besetzte Linienbus sei bei Hilchenbach in Nordrhein-Westfalen in einer langgezogenen Linkskurve von der Straße abgekommen und in einen Graben gerutscht, sagte ein Polizeisprecher.

Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

Die Bundesstraße 62 zwischen Siegerland und Wittgensteiner Land sei zeitweise voll gesperrt gewesen.