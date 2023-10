Rentner stürzt mit Fahrrad auf Straße – Unfall endet tragisch

Ein älterer Radfahrer (†83) ist am Sonntag so schwer gestürzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. (Symbolbild) © 123RF/zsv3207

Ein Radfahrer (†83) ist in Aken am Sonntagnachmittag schwer gestürzt und hat sich tödliche Verletzungen zugezogen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Demnach war der Rentner gegen 15.20 Uhr mit seinem Rad auf der Hopfenstraße unterwegs, kam aus Richtung Dessauer Chaussee und fuhr zur Gartenstraße.

"Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte er mit seinem Fahrrad nach links auf die Straße", so die Behörde weiter.

Der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.