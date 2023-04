Horror-Unfall: Seniorin von Lkw erfasst! Für 95-Jährige kommt jede Hilfe zu spät

Altdorf - Schrecklicher Unfall im Freistaat! Eine 95 Jahre alte Frau ist in Altdorf bei Nürnberg von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden.

Der Lastwagen erfasste die Seniorin (†95) beim Zurücksetzen. Die Frau hatte keine Chancen, den Unfall in Altdorf zu überleben. © NEWS5/Oßwald

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, war die Seniorin zu Fuß gegen 12 Uhr in der Unteren Brauhausstraße unterwegs, als es zu dem folgenschweren Zwischenfall in Bayern kam.

Ein Lastwagenfahrer befuhr zeitgleich die Straße in Richtung Marktplatz. Da dieser jedoch aufgrund des stattfindenden Ostermarktes für Kraftfahrzeuge gesperrt ist, musste der 43-Jährige sein Fahrzeug zurücksetzen, wobei er die Fußgängerin erfasste.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche kam für die 95-Jährige letztlich jegliche Hilfe zu spät, sie verstarb aufgrund ihrer Verletzungen vor Ort.

Die Beamten der Polizeiinspektion Altdorf haben die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen. Unterstützt werden sie bei diesen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von einem Gutachter.