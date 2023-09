Trümmerfeld nach heftigem Crash: Wohnwagen fast zweigeteilt!

Berngau - Im oberpfälzischen Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz ist am Samstagvormittag auf einer Staatsstraße ein Wohnmobil heftig verunglückt.

Der Wohnwagen ist völliger Schrott. Der Fahrer kam besser aus der Nummer raus – er musste nicht einmal ins Krankenhaus. © vifogra / Eberlein

Das Fahrzeug wurde fast in der Mitte auseinander gerissen. Entsprechend mussten die Einsatzkräfte mit dem Schlimmsten rechnen, als sie sich um kurz nach 11 Uhr auf den Weg machten.

Wie viele Personen waren in dem Fahrzeug, wie schwer wurden diese verletzt, wo sind diese Personen?

Doch dann am Unfallort angekommen die Überraschung: "Der Fahrer war bei unserem Eintreffen bereits eigenständig aus dem Fahrzeug ausgestiegen", so Hannes Raithel, Einsatzleiter des Rettungsdienstes.

"Er befand sich in sehr gutem Zustand, sehr guter Position und war augenscheinlich nur sehr leicht verletzt."

Das grenzt schon fast an ein Wunder, angesichts des Unfallbildes Nahe der Ortschaft Berngau: "Vor Ort zeigte sich ein sehr großes Trümmerfeld", so Raithel weiter. "Die Erleichterung ist natürlich sehr groß." Weitere Personen befanden sich nicht in dem Fahrzeug. "Bei solchen Schadensbildern rechnet man initial natürlich mit dem Schlimmsten."

Raithel spricht in diesem speziellen Fall von "großem Glück im Unglück". Der verunfallte Fahrer musste nach bisherigen Informationen noch nicht einmal ins Krankenhaus. Sein Gefährt allerdings ist Schrott.