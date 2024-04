01.04.2024 16:43 Unfall in Bonn: Auto wird in Hauseingang geschleudert!

Bei einem Unfall in Bonn ist am Ostermontag ein Auto in den Eingang eines Mehrfamilienhauses geschleudert worden!

Von Maurice Hossinger

Bonn - Bei einem Unfall in Bonn ist am heutigen Ostermontag ein Auto in den Eingang eines Mehrfamilienhauses geschleudert worden - auch ein Baugerüst wurde stark beschädigt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und kümmerte sich zunächst um die beiden verletzten Fahrer. © Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn Nach Angaben der Feuerwehr passierte der Unfall im Stadtteil Lengsdorf. Innerhalb weniger Augenblicke sollen die beiden Autos zunächst zusammengekracht sein, ehe eines von ihnen in einen Hauseingang geschleudert wurde. Dabei beschädigte es ein vor dem Haus aufgestelltes Baugerüst, dessen Standsicherheit nicht mehr gewährleistet werden konnte. Unfall Baum stürzt auf fahrendes Auto, dann löst sich auch noch Geröll von einem Hang Die beiden Fahrer der Wagen mussten mit Verletzungen erst am Unfallort versorgt, anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein örtliches Unternehmen zog das Fahrzeug am Ende aus dem Hauseingang.

Titelfoto: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn