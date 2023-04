Porsche-Fahrer übersieht Motorrad: 19-Jähriger schwer verletzt

Der Porsche und das Motorrad wurden abgeschleppt. © Blaulicht-News.de

Am Samstagabend gegen 17.45 Uhr habe ein 57 Jahre alter Porsche-Fahrer bei Brietlingen in einer Kurve mindestens fünf Autos überholt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Dabei übersah er offensichtlich das entgegenkommende Motorrad des 19-Jährigen, der auf der B209 von Hohnstorf in Richtung Brietlingen unterwegs war.

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerstverletzten Motorradfahrer in eine Spezialklinik. Der Porsche-Fahrer kam mit einem Schrecken davon.