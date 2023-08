05.08.2023 20:43 Unfall in der "Schwiegermutterkurve": Transporter schleudert in angrenzendes Waldstück

In Niederbayern ist am Samstag in der sogenannten "Schwiegermutterkurve" ein Transporter mit drei Insassen an den Rand eines Waldstücks geschleudert worden.

Von Marco Schimpfhauser

Neuburg am Inn - In Niederbayern ist am Samstag ein Mercedes-Transporter spektakulär von der Fahrbahn geschleudert worden. Zwischen Passau und Neuburg am Inn schleuderte der Mercedes-Transporter über die Leitplanke. © Zema Medien Wie Reporter vor Ort unter Berufung auf Polizeiangaben berichten, soll von den drei Insassen niemand körperlich verletzt worden sein. Allerdings würden alle Beteiligten unter Schock stehen. Soweit gemeldet wurde, war der Transporter von Passau nach Dommelstadl, einem Ortsteil von Neuburg am Inn, unterwegs. Aus noch nicht bekannter Ursache kam das Fahrzeug in der sogenannten "Schwiegermutterkurve" nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und schleuderte an den Rand eines angrenzenden Waldstücks. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt, die Feuerwehr übernahm die Verkehrslenkung in dem Bereich.

Titelfoto: Zema Medien