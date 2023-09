Sternhagelvoll: Golf-Fahrerin sorgt bei Unfall fast für Haus-Einsturz!

Dreis-Brück - Eine schwer betrunkene 30 Jahre alte Golf-Fahrerin hat am Nachmittag des gestrigen Freitags im Landkreis Vulkaneifel ( Rheinland-Pfalz ) einen kuriosen Unfall gebaut.

Besoffen und viel zu schnell hatte die 30-Jährige die Kontrolle über ihren Golf verloren. © Polizeidirektion Wittlich

Passiert ist das Ganze gegen 15.30 Uhr in dem kleinen Ort Dreis-Brück. Ein Sprecher der Polizei schilderte am heutigen Samstag den Hergang des Unfalls.

Demnach war die 30-Jährige viel zu schnell mit ihrem Golf unterwegs, als sie die Kontrolle über den Wagen verlor. Sie kam von der Fahrbahn ab und krachte mit voller Wucht in die Wand eines neben der Straße stehenden Hauses.

Zum Glück zog sich die Fahrerin keine größeren Verletzungen zu. Der Golf ist allerdings nur noch ein Wrack: Es entstand Totalschaden.

Ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde das Haus, in das das Auto gekracht ist. Der Windfang wurde so heftig beschädigt, dass Einsturzgefahr besteht.