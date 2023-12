Unfall in Gardelegen: Betrunkener Fußgänger von Auto erfasst!

Gardelegen - Am frühen Mittwochabend wurde ein betrunkener Fußgänger in Gardelegen ( Altmarkkreis Salzwedel ) von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Der Fußgänger knallte bei dem Crash gegen die Windschutzscheibe. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Nach Angaben der Polizei befuhr ein 44-jähriger Autofahrer die Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Sandstraße. An einer Ampel, die für ihn "Grün" anzeigte, fuhr dieser dann in den dortigen Kreuzungsbereich ein.

Beim Abbiegen in die Sandstraße überquerte plötzlich ein 45-jähriger Fußgänger die Fahrbahn, wobei er eine Begrenzung zur Straße in Form einer Kette überstieg und das Rotsignal der für ihn geltenden Fußgängerampel ignorierte.

Trotz sofortiger Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgänger. Der 45-Jährige wurde hierbei durch die Luft geschleudert und kam auf der Fahrbahn schwer verletzt zum Liegen.