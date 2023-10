15.10.2023 16:44 Unfall in Halle: Mazda kollidiert mit Straßenbahn und landet im Gleisbett

Ein Unfall am Dessauer Platz in Halle endete am Sonntagnachmittag für einen Mazda im Gleisbett der Straßenbahn.

Von Eric Mittmann

Halle (Saale) - Da gehört das Auto nicht hin! Ein Unfall am Dessauer Platz in Halle endete am Sonntagnachmittag für einen Mazda im Gleisbett der Straßenbahn. Am Dessauer Platz in Halle ist am Sonntag ein Mazda mit einer Straßenbahn kollidiert. © Sören Müller Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 14.30 Uhr ereignet. Wie es dazu kam und wie der Crash ablief, war zunächst noch unklar. Immerhin: Verletzt wurde bei dem Unglück niemand. Laut Polizei entstand lediglich Sachschaden. So musste der Mazda in Folge des Unfall abgeschleppt werden. Wie hoch der Sachschaden ausfiel, musste noch festgestellt werden. Laut Polizei wurde dabei niemand verletzt. Der Mazda musste im Anschluss jedoch abgeschleppt werden. © Sören Müller Dem Sprecher zufolge kam es nicht zu Verkehrseinschränkungen.

