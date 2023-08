12.08.2023 17:52 524 Krankenwagen kracht nach Unfall in Straßengraben und kippt auf die Seite

Ein Rettungswagen ist bei einem Einsatz in Ostfriesland in einen Unfall verwickelt worden. In Hinte stieß der Wagen mit einem Auto zusammen.

Von Robert Stoll

Hinte - Das passiert nicht alle Tage! Ein Rettungswagen ist am heutigen Samstag nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in einen Straßengraben gerutscht und auf die Seite gekippt. Der Rettungswagen landete nach dem Zusammenstoß im Straßengraben. © NonstopNews/Marcel Zimmering Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte, war der Krankenwagen in der Gemeinde Hinte in Ostfriesland (Niedersachsen) in Richtung Emden unterwegs. Als sich in der Ortschaft Loppersum der Verkehr gestaut hatte, fuhr das Einsatzfahrzeug unter Blaulicht und Martinshorn an der Autoschlange vorbei. Eine 47 Jahre alte Frau bemerkte dies allerdings nicht und bog mit ihrem Wagen nach links ab und krachte frontal in den Rettungswagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser in den Straßengraben gedrückt, wo er auf die Seite kippte. Sowohl die Frau als auch die RTW-Besatzung und der Patient erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 200.000 Euro, da das Einsatzfahrzeug nicht mehr fahrbereit war und geborgen werden musste.

Titelfoto: NonstopNews/Marcel Zimmering