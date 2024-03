28.03.2024 17:31 Unfall in Köthen: Fiat und Skoda krachen auf Kreuzung ineinander

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Lohmannstraße und Am Wasserturm in Köthen (Anhalt-Bitterfeld) sind am Donnerstag zwei Menschen leicht verletzt worden.

Von Eric Mittmann

Köthen - Bei einem Unfall auf der Kreuzung Lohmannstraße und Am Wasserturm in Köthen (Anhalt-Bitterfeld) sind am Donnerstag zwei Menschen leicht verletzt worden. In Köthen ist es am Donnerstag zu einem Unfall zwischen einem Fiat und einem Skoda gekommen. © EHL Media/Lucas Libke Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich der Crash gegen 13.10 Uhr ereignet. "Nach unseren bisherigen Erkenntnissen war ein 61-Jähriger mit seinem Fiat auf der Lohmannstraße unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Straße Am Wasserturm queren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Skoda einer 47-Jährigen, die die Straße Am Wasserturm entlangfuhr", so der Sprecher. Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Unfall Mercedes-AMG kracht in Polizeiauto auf Einsatzfahrt: Drei Verletzte Sowohl der 61-Jährige als auch die 47 Jahre alte Frau wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer (61) des Fiat sowie die Skoda-Fahrerin (47) wurden dabei leicht verletzt. © EHL Media/Lucas Libke Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

