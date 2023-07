27.07.2023 10:07 17-jähriger Motorradfahrer kracht in Baum und stirbt

Ein 17-jähriger Motorradfahrer verunglückte in der Nacht zu Donnerstag in Liepe (Vorpommern-Greifswald) und starb noch am Unfallort.

Von Mia Goldstein

Liepe - Ein 17-jähriger Motorradfahrer verunglückte in der Nacht zu Donnerstag in Liepe (Vorpommern-Greifswald) und starb noch am Unfallort. Nach Angaben der Polizei war der 17-Jährige gegen 2 Uhr mit seinem Krad auf der Kreisstraße 34 aus Richtung Liepe kommend in Richtung Warthe unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Motorradfahrer nach links von der Straße ab und krachte in einen Straßenbaum. Ein Zeuge alarmierte die Einsatzkräfte, die mit einem Notarzt, einem Rettungswagen sowie einem Rettungshubschrauber schnell zur Stelle waren. Doch der 17-Jährige aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald wurde durch den heftigen Unfall so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme musste die Kreisstraße voll gesperrt werden. Zur Betreuung der Angehörigen wurde ein Seelsorger eingesetzt. Am Krad entstand Sachschaden von circa 4000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

