13.12.2024 10:37 E-Scooter-Fahrer kracht frontal in VW, Helfer können Leben nicht retten

Bei einem Unfall an einer Kreuzung in Mönchengladbach ist am Donnerstag ein E-Scooter-Fahrer (†58) ums Leben gekommen. Er war frontal mit einem SUV kollidiert.

Von Frederick Rook

Mönchengladbach - Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Mönchengladbach ist am Donnerstagabend ein E-Scooter-Fahrer ums Leben gekommen. Für den 58-jährigen E-Scooter-Fahrer kam am Donnerstagabend jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa Wie die Polizei mitteilte, war der 58-Jährige gegen 18 Uhr auf der Krefelder Straße unterwegs. Als er kurz darauf die Dammer Straße überqueren wollte, stieß er frontal mit einem Auto zusammen. Der 71-jährige Fahrer des VW Touareg hatte in dieselbe Straße abbiegen wollen. Einen Moment später kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache dann zu der folgenschweren Kollision. Hierbei zog sich der E-Scooter-Fahrer so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Umgehend alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr - darunter auch ein Notarzt - versuchten vergeblich, den 58-Jährigen zu reanimieren. Unfall Ford und Polo krachen frontal ineinander: Junger Fahrer (†18) hat keine Chance Während der Einsatzmaßnahmen musste die Krefelder Straße für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Ein speziell geschultes Team der Polizei Kleve für die Verkehrsunfallaufnahme war ebenfalls vor Ort. Die Polizeibeamten stellten sowohl den VW als auch den E-Scooter sicher. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens wurden keine Angaben gemacht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen liefern können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161/290 mit der örtlichen Sicherheitsbehörde in Verbindung zu setzen.

Titelfoto: Boris Roessler/dpa