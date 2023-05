51-jähriger Mercedes-Fahrer nickt in Kurve ein und kracht frontal in einen Opel

Morsbach - Im Morsbacher Stadtteil Böcklingen hat sich am vergangenen Samstag ein heftiger Unfall ereignet. Dabei verletzte sich ein Mann schwer. Anscheinend war dieser bei der Fahrt kurz eingenickt.

Bei einem Unfall in Morsbach-Böcklingen krachte ein Mercedes in einen Opel. Bei dem Unfall verletzte sich ein Mann schwer. © Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Demnach war ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer aus Köln gegen acht Uhr morgens auf der Kreisstraße 58 in Richtung der L336 unterwegs.

In einer Kurve, in der sich eine Einmündung zur L336 befindet, nickte der Mann nach eigenen Angaben ein und geriet auf die Landesstraße. Dort krachte er frontal in einen Opel einer 56-jährigen Frau aus Morsbach. Dies berichtet die Polizei.

Der Mercedes-Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und musste von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Aber auch die Morsbacherin verletzte sich leicht und musste zur Behandlung ins Hospital.