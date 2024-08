Transporter überschlägt sich! Fahrer betrunken?

Ein 53-Jähriger hat seinen Kastenwagen auf das Dach gedreht. © Kreispolizeibehörde Paderborn

In der vergangenen Nacht war der Fahrer (53) eines 3,5-Tonners auf der K27 in Richtung Schwaney unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte.

Der 53-Jährige war nach links von der Straße abgekommen, gegen einen Baum gekracht und hat damit den Transporter zum Überschlag gebracht.

Der Kastenwagen landete auf dem Dach und blockierte so die Straße. Dabei verletzte sich der Fahrer schwer.

Ersthelfer befreiten den Mann aus seiner misslichen Lage. Anschließend ging es per Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Laut Polizeimitteilung ergaben sich bei den ersten Ermittlungen vor Ort "Hinweise auf Fahruntüchtigkeit". Es wurde deshalb eine Blutprobe entnommen, die nun Aufschluss geben soll, ob und wie viel Promille der 53-Jährige intus hatte.