Fußgängerin in Regensburg von Auto erfasst: Für 68-Jährige kommt jede Hilfe zu spät

Regensburg - Schrecklicher Unfall in Bayern : Eine Fußgängerin (†68) ist in Regensburg von einem Auto erfasst worden und dabei ums Leben gekommen.

Die Rettungskräfte konnten das Leben der Frau nach dem folgenschweren Unfall in Regensburg nicht mehr retten. (Symbolbild) © vifogra/Tiedemann

Die Seniorin erlitt bei dem Unfall am Montagabend gegen 22.20 Uhr lebensbedrohliche Verletzungen und starb trotz aller Bemühungen der alarmierten Rettungskräfte letztlich am Unfallort, wie die Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag mitteilte.

Die Frau überquerte demnach die Walhalla Allee nahe der Donauarena in südlicher Richtung, als ein 58 Jahre alter Autofahrer sie aus bislang noch ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn erfasste.

Nach Angaben der Polizei habe es keine Anzeichen dafür gegeben, dass der Autofahrer, der unverletzt blieb, unter Drogeneinfluss stand. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls dauern an.