Unfall in Rodgau endet tragisch: 82-Jährige erleidet tödliche Kopfverletzungen

Ein Unfall in Rodgau-Hainhausen am Dienstagmorgen nahm einen tödlichen Ausgang: Eine 82-jährige Seniorin starb an ihren schweren Kopfverletzungen.

Von Florian Gürtler

Rodgau/Hainhausen - Ein Unfall in Rodgau-Hainhausen nahm einen tödlichen Ausgang: Eine 82-jährige Seniorin erlag ihren schweren Kopfverletzungen. Nach einem tödlichen Unfall in Rodgau-Hainhausen am Dienstag sucht die Polizei Zeugen des Crashs. (Symbolbild) © Montage: dpa/Bildfunk, Andreas Arnold/dpa Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am gestrigen Dienstagmorgen in der Rodgau-Ring-Straße, wie die Polizei in Südosthessen mitteilte. Nach ersten Ermittlungen wollte die Seniorin gegen 9.45 Uhr die Straße zu Fuß überqueren. "Hierbei übersah sie vermutlich einen herannahenden grauen Toyota", ergänzte ein Sprecher. Das Auto erfasste die 82-Jährige: "Durch die Wucht des Zusammenstoßes erlitt die Fußgängerin schwerste Kopfverletzungen", hieß es weiter. Unfall Lkw-Unfall auf B205 - zwei Schwerverletzte Die Frau wurde vom Rettungsdienst auf dem schnellsten Weg in eine Klinik gebracht. Doch ihr Leben war nicht zu retten, sie starb im Laufe des Dienstagnachmittags. Unfall in Rodgau-Hainhausen: Polizei sucht Zeugen Die Ermittlungen zu dem Unfall in Rodgau-Hainhausen dauern an. Der Toyota wurde sichergestellt. Dessen 77 Jahre alte Fahrerin überstand den Zusammenstoß unverletzt. Ihr wurde Blut entnommen, offenbar steht der Verdacht im Raum, dass sie eventuell betrunken am Steuer saß. Zeugen des Zusammenstoßes sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0610469080 mit der Polizei in Verbindung setzen.

