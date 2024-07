Mann nach Unfall auf "Bierkiste mit Verbrennungsmotor" in Lebensgefahr

Mittels Hubschrauber wurde der Mann in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Max Patzig

In Salzkotten bei Paderborn geriet ein 55 Jahre alter Mann am heutigen Sonntag mit einem selbstgebauten Go-Kart in die Bredouille – und zwar so sehr, dass er jetzt in Lebensgefahr schwebt!

Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um eine Testfahrt, bei der der 55-Jährige keinen Helm trug.

Zuerst krachte der Mann gegen 16.25 Uhr mit seinem nicht für den Straßenverkehr zugelassenen Fahrzeug gegen den Bordstein, danach mit seinem Kopf. Der Aufprall muss enorm gewesen sein.

Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er in Krankenhaus geflogen.