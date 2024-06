13.06.2024 08:05 Kreuzung nach Unfall voll gesperrt

In Zug kam es am Mittwoch zu einem Unfall an der Kreuzung Berthelsdorfer Straße Ecke Dorfstraße.

Von Claudia Ziems

Freiberg - Schwerer Crash in Zug bei Freiberg! Beide Autos blieben an einem Gartenzaun stehen. © Marcel Schlenkrich Gegen 16.30 Uhr kam es am Mittwoch zu dem Unfall an der Kreuzung Berthelsdorfer Straße Ecke Dorfstraße. Dort krachten ein VW und ein Opel aus noch unklarer Ursache zusammen und blieben an einen Gartenzaun stehen. Nach ersten Informationen gab es bei dem Unfall drei Verletzte. Die Kreuzung musste für anderthalb Stunden voll gesperrt werden.

