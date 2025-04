24.04.2025 06:31 Unfall legt Straßenbahn-Verkehr in Darmstadt lahm

In der Nieder-Ramstädter Straße in Darmstadt kam es am Mittwochabend zu einem Unfall, in dessen Folge der Straßenbahn-Verkehr in der Stadt zum Erliegen kam.

Von Florian Gürtler

Darmstadt - Ein Autounfall brachte den Straßenbahn-Verkehr in Darmstadt zum Erliegen - die Polizei in Südhessen sucht Zeugen des Crashs! Ein Unfall legte am Mittwochabend den Straßenbahn-Verkehr in Darmstadt lahm. © 5VISION.NEWS Am frühen Mittwochabend verlor ein 23-jähriger Mann aus noch unbekannter Ursache in der Nieder-Ramstädter Straße die Kontrolle über sein Auto. In der Folge krachte der Wagen gegen einen Lichtmast neben den dortigen Straßenbahnschienen. "Der Lichtmast fiel wiederum auf eine Oberleitung der Straßenbahnlinie. Der Straßenbahn-Verkehr musste daraufhin eingestellt werden", ergänzte ein Sprecher. Unfall Kurioser Unfall mit vier kaputten Autos und einem Verletzten - aber ohne Fahrer Wegen der Aufräum- und Reparaturarbeiten wurde die Nieder-Ramstädter Straße für mehrere Stunden gesperrt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. Hierzu sucht die Darmstädter Polizei Zeugen des Crashs, die sich bitte unter der Telefonnummer 0615196941210 bei den Beamten melden sollen.

