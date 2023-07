Unfall mit drei Autos: Zwei Personen im Krankenhaus, Verursacher unverletzt

Hambühren/Allerhop - Am Montagnachmittag kam es im Landkreis Celle zu einem Unfall mit drei Autos . Zwei Personen wurden verletzt, der Unfallverursacher kam ohne Schrammen davon.

Drei Autos krachten auf einer Landstraße bei Celle ineinander. Der Unfallverursacher (52) blieb unverletzt. © Polizeiinspektion Celle

Wie die Polizei Celle am Dienstagmittag mitteilte, fuhr ein 52-jähriger Autofahrer aus Celle mit seinem Renault auf der Landstraße 310.

Der Fahrer kam im Bereich der Abzweigung zur Landstraße 298 Richtung Allerhop aus bislang unbekannter Ursache links von der Straße ab. Er geriet unkontrolliert auf den dortigen Abbiegestreifen, auf dem zu diesem Zeitpunkt ein Mazda stand.

Der Celler krachte mit seinem Wagen in den Mazda einer 52-jährigen Frau aus Hambühren. Der Aufprall war so heftig, dass die Frau mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Dort crashte sie frontal in den Golf eines 56-Jährigen aus Halstenbek.

"Die Frau aus Hambühren sowie der Mann aus Halstenbek konnten glücklicherweise ihre beschädigten Fahrzeuge selbständig verlassen", meldete die Polizei. Dennoch wurden beide in ein Krankenhaus in Celle eingeliefert, um die Verletzungen zu versorgen.

Der Unfallverursacher blieb laut Angaben der Beamten unverletzt.