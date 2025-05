Unfall mit einem Toten und Schwerverletzten: VW Touran kracht in Linienbus

Fulda - Einen Toten und mehrere Schwerverletzte hat es am Montagvormittag bei einem schweren Unfall in Fulda gegeben.

Wie genau es zu der Kollision zwischen dem VW Touran und dem Linienbus gekommen ist, soll jetzt ein Sachverständiger klären. © Fuldamedia

Ein Sprecher der Polizei schilderte das Geschehen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.

Demnach waren ein 64-jähriger Mann und seine gleichaltrige Beifahrerin in einem VW Touran gegen 10.30 Uhr auf der Weserstraße unterwegs, als der Mann an der dortigen Kreuzung in die Weichselstraße einbiegen wollte.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Bereich der Kreuzung dann zum Zusammenstoß mit einem Linienbus.

Als Folge des Unfalls erfasste der Bus einen Fahrradfahrer, der gerade auf der Weserstraße unterwegs war, und verletzte ihn schwer.

Auch die beiden Insassen des VW erlitten schwere Verletzungen. Alle drei Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Allerdings kam für den Fahrer des Touran jede Hilfe zu spät und er verstarb kurz darauf in der Klinik.