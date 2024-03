Unfall-Schock für Audi-Fahrer: Gewaltiger Baumstamm bohrt sich durch Windschutzscheibe

Ein Großaufgebot von Rettungskräften und Feuerwehrleuten rückten umgehend am Unfallort an, um den Schwerstverletzten zu bergen.

In der Folge rauschte der Wagen zunächst in das abseits der Straße gelegene Bankett. Während das Fahrzeug weiter unkontrolliert neben der Straße entlang raste, näherte sich der Audi einem Stapel von zuvor gefällten Baumstämmen. Diesem konnte der 31-Jährige nicht mehr ausweichen - es kam zum Zusammenstoß.

Schließlich kam der Audi-Fahrer nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik in Frankfurt am Main. Seine Beifahrerin wurde laut Angaben der Einsatzkräfte lediglich leicht verletzt und musste ebenfalls ins Krankenhaus.

Ersten Einschätzungen zufolge war der Wagen auf der schmalen Straße schlichtweg zu schnell unterwegs. Ob Alkohol im Spiel gewesen sein könnte, war zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.