01.04.2024 22:14 Unfall zwischen Auto und Kleinlaster: 19-Jähriger in Fahrzeug eingeklemmt

Aukrug - Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Kleinlaster in Aukrug-Homfeld (Schleswig-Holstein) wurde am Montag ein 19-Jähriger in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der 19-Jährige konnte von den Rettungskräften aus dem Wrack befreit werden. © Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde/Carsten Rehder Nach Angaben der Feuerwehr verlor der 19-jährige Fahrer des Kleinlastwagens bei dem Zusammenstoß auf der regennassen Homfelder Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. "Dank medizinischer Ersthelfer und der Besatzung eines zufällig in der Nähe befindlichen Rettungswagens konnte der 19 Jahre alte Fahrer schnell in seinem völlig zerstörten Fahrzeug versorgt werden", heißt es weiter. Unter erschwerten Bedingungen - das Fahrzeug lag auf einem Hang - gelang es den Rettungskräften den eingeklemmten jungen Mann mithilfe von technischem Gerät nach rund 40 Minuten aus dem Wrack zu befreien und dem Rettungsdienst zu übergeben. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs sei nur leicht verletzt worden.

