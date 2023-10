Unfall zwischen Radfahrer und Laster: Rettungshubschrauber im Einsatz!

Burkau - Am Mittwochmittag krachten an der B98 ein Fahrradfahrer und ein Lastwagen zusammen.

Das Fahrrad liegt nach dem Unfall im Straßengraben. Die Polizei hat die Straße abgesperrt. © Rocci Klein / Roccipix

Der Unfall ereignete sich gegen 13.39 Uhr in einer scharfen Kurve an der Hauptstraße in Burkau, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz auf TAG24-Nachfrage am Nachmittag.

Infolge des Unfalls wurde der Biker verletzt.

Wie schwer, war noch nicht bekannt. Allerdings kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Auch zum Unfallhergang konnte die Polizei bisher noch keine weiteren Angaben machen.

An der Unfallstelle kommt es derzeit zu Verkehrseinschränkungen.