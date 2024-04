Unfalltragödie in Mainz: Radfahrerin (†56) von Auto erfasst und sofort tot!

Mainz - Unfalldrama im Mainzer Stadtteil Gonsenheim! Bei einem tragischen Verkehrsunfall am Donnerstagabend musste eine 56-jährige Radfahrerin ihr Leben lassen.

Im beschaulichen Mainzer Stadtteil Gonsenheim wurde am Donnerstag eine Radfahrerin von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 20.30 Uhr am Donnerstag in der Straße "An der Reithalle".



Demnach wurde dort eine 56 Jahre alte Radfahrerin von einem Auto erfasst. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen verstarb sie in der Folge noch an der Unfallstelle.

Bei dem Fahrer des Unfallwagens handelt es sich um einen 56-jährigen Mann aus Mainz.

Die genaue Unfallursache sowie der Unfallhergang sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Mainzer Staatsanwaltschaft, die bereits einen Unfallgutachter hinzugezogen hat.