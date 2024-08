04.08.2024 18:44 936 Vater will Ball aus Fluss fischen, plötzlich findet er Schreckliches

In einem Fluss in Hagen hat am Sonntag ein Mann die Leiche eines 53-Jährigen entdeckt!

Von Maurice Hossinger

Hagen - Ein Familienvater hat am heutigen Sonntag einen toten 53-Jährigen in einem Fluss entdeckt. In diesem Fluss wurde die Leiche des mutmaßlichen Alkoholikers entdeckt. © Alex Talash/dpa Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gerade dabei einen Ball aus der Volme zu fischen, als er plötzlich auf die Leiche des 53-Jährigen stieß. Sofort alarmierte er die Polizei, die nach ersten Ermittlungen eine Straftat ausschließen kann. Vielmehr gehen die Beamten derzeit von einem tragischen Unglück aus. Demnach soll es sich bei dem Verstorbenen um einen mutmaßlichen Alkoholiker handeln. Unfall Transporter überschlägt sich! Fahrer betrunken? Die Kriminalpolizei hegt momentan den Verdacht, dass der Mann beim Pinkeln das Gleichgewicht verloren habe und schließlich kopfüber in die Volme gestürzt sei. Wie lange der Mann zuvor schon im Fluss lag, ist unklar. Eine Obduktion soll in den nächsten Tagen die exakte Todesursache klären.

