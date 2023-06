Verbotenes Wendemanöver: Roller kracht auf B21 in Auto, zwei Senioren schwer verletzt

Bei dem rechtswidrigen Wendemanöver hatte der Autofahrer offenbar den Roller nicht rechtzeitig erkannt. © 7aktuell.de | Ferdinand Dörfler-Farthofer

Dadurch wurden zwei Personen - ein 67 Jahre alter Mann und seine 75-jährige Mitfahrerin - schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Autofahrer gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Schneizlreuth unterwegs, als er realisierte, dass er sich offenbar verfahren hatte.

"Daraufhin blieb er am rechten Fahrbahnrand in einer Pannenbucht stehen, um in der Folge über die Bundesstraße in Richtung der Ausfahrt 'Salzkreisel' zu wenden", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Wie Reporter vor Ort berichteten, war der 28-Jährige in Richtung Inzell aufgebrochen und hatte die linke Abzweigung unter der Greta Brücke in Richtung Thumsee übersehen. Daraufhin hatte er sich wohl entschieden, zu wenden.

"Dabei übersah er einen 67-jährigen Rollerfahrer, welcher die Kollision nicht mehr vermeiden konnte und in die Fahrerseite des Audis fuhr", beschreibt die Polizei die Situation daraufhin.

Sowohl der Fahrer als auch die Sozia mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der Mann kam mit dem Rettungswagen nach Bad Reichenhall, die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen.