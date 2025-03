31.03.2025 06:53 Vier Menschen nach Auffahrunfall verletzt: Auch Notarzt vor Ort

Bei einem Unfall in Pulheim sind vier Menschen am Sonntag verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

Von Laura Miemczyk

Pulheim - Bei einem Auffahrunfall in Pulheim sind vier Menschen am Sonntag verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Vier Menschen zogen sich bei dem Zusammenstoß in Pulheim Verletzungen zu. © Feuerwehr Pulheim Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers waren die Kameraden am Abend gegen 19 Uhr zu dem Crash auf der L183 an der Kreuzung zur L213 gerufen worden, nachdem es auf einer dortigen Abbiegespur zu dem Zusammenstoß zwischen den beiden Autos gekommen war. Von den insgesamt fünf Insassen beider Wagen zogen sich vier Personen leichte Verletzungen zu und wurden noch vor Ort von einem Notarzt untersucht. Anschließend brachten vier Rettungswagen die Patienten in umliegende Krankenhäuser. Die Feuerwehrkräfte sicherten derweil gemeinsam mit der Polizei die Unfallstelle ab, ehe die Kameraden wenig später auch die beschädigten Fahrzeuge von der Straße räumte. Unfall Motorradfahrer will Auto überholen, das biegt plötzlich ab: Biker tot! Nachdem auch Glassplitter von der gesperrten Fahrbahn entfernt worden waren, konnte diese wieder für den Verkehr freigeben werden. Die Pulheimer Feuerwehr rückte am Sonntag mit einem größeren Aufgebot zu dem Unfall auf der L183 aus. © Feuerwehr Pulheim Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 26 Kräften im Einsatz. Zur Ursache des Unfalls machten die Kameraden keine Angaben.

Titelfoto: Feuerwehr Pulheim