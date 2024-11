Voll besetzter Schulbus von Zug zerfetzt: Busfahrer verhindert Katastrophe!

Veldegem - Am Freitagmorgen ist ein vollbesetzter Schulbus mitten auf einem Bahnübergang liegen geblieben. Nur wenige Augenblicke später rauschte der Zug heran.

Wenige Minuten vor dem Crash: Ein Bus bleibt mitten auf den Bahngleisen liegen. © Screenshot/X/@Michael45231497

Nur dank des schnellen Handelns des Busfahrers, der alle Kinder rechtzeitig aus dem kaputten Bus evakuieren konnte, wurde in der kleinen belgischen Gemeinde Veldegem ein tragisches Unglück verhindert.

Wie der belgische Sender VRT berichtete, konnte der Bus infolge eines technischen Defekts plötzlich nicht mehr weiterfahren. Nur vier Minuten später krachte ein Zug in den Bus und teilte diesen mit einem lauten Knall in zwei Hälften, wie Videoaufnahmen in den sozialen Medien zeigen.

Noch kurz vor dem Einschlag ist zu sehen, wie eine Person den Bus verlässt, ein Mädchen befand sich noch in unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug.

Dem Bericht zufolge musste eine Person anschließend aufgrund eines Schocks ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ansonsten wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Für den Zug endete die Kollision mit einer Entgleisung.