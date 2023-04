Voll besetztes Taxi prallt mit Mercedes zusammen: Mehrere Verletzte nach Unfall in Düren

Düren - Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autofahrern (27 und 35 Jahre) in Düren sind vier Menschen verletzt worden. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Der Mercedes wurde erheblich beschädigt und von der Polizei sichergestellt. © Polizei Düren

Wie ein Polizeisprecher erklärte, wollte ein 35-jähriger Taxifahrer am Freitagabend gegen 18.45 Uhr samt vier Fahrgästen an Bord vom Parkplatz eines Getränkemarktes nach links auf die Berliner Straße in Düren abbiegen.

Nach eigenen Angaben, aber auch nach bestätigten Zeugenaussagen, habe sich der Taxifahrer dabei behutsam auf die Berliner Straße vorgetastet, da ihm ein linksseitig geparkter Lkw die Sicht genommen habe. Dennoch sei es dann auf der Berliner Straße zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden 27-jährigen Mercedes-Fahrers gekommen.

Die beiden Fahrer sowie zwei Insassen des Taxis (69 und 75 Jahre alt) erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Verletzten und versorgten sie ambulant.

Die beteiligten Autos wurden bei dem Crash stark beschädigt, waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden von den Beamten sichergestellt.