Vollsperrung auf Landstraße bei Zwickau: Audi kracht mit Transporter zusammen

Werdau - Schwerer Unfall zwischen Werdau und Zwickau am Montagmorgen! Ein Audi geriet auf einer Landstraße auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Transporter zusammen.

Dieser Audi knallte am Montagmorgen auf einer Landstraße zwischen Werdau und Zwickau gegen einen Transporter. © Mike Müller

Die S291 (Stiftstraße) im Werdauer Ortsteil Steinpleis glich am Montagmorgen einem Trümmerfeld: Fahrzeugteile waren auf der kompletten Fahrbahn verteilt!

Was war geschehen? Gegen 8.15 Uhr war eine Audi-Fahrerin (71) auf der Landstraße in Richtung Zwickau unterwegs. Dabei geriet sie laut Polizei in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.

Gleichzeitig kam ein Transporter (Fahrer: 41) entgegen. Der Fahrer versuchte, dem entgegenkommenden Audi auszuweichen - vergeblich. Es kam zum Crash.

Dabei wurde der Audi im Frontbereich völlig zusammengedrückt - die Airbags öffneten sich, Fahrzeugteile flogen über die Straße.

Der Transporter wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Straße geschoben, kippte schlussendlich um und landete auf einem Radweg, der sich neben der S291 befindet.