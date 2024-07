Vollsperrung nach Unfall auf Bundesstraße

Oberlungwitz - Die B173 in Oberlungwitz (Landkreis Zwickau ) musste nach einem Unfall voll gesperrt werden.

Bei einem Unfall in Oberlungwitz gab es am Mittwoch zwei Verletzte. (Symbolbild) © 123rf/meinzahn

Wie die Polizei mitteilte, war am Mittwoch gegen 16 Uhr ein VW-Fahrer (18) auf der Hofer Straße in Oberlungwitz in Richtung Bernsdorf unterwegs.

"Ein 69-jähriger Deutscher fuhr mit einem Skoda aus einer Grundstücksausfahrt auf die Hofer Straße und übersah dabei das andere Fahrzeug", heißt es weiter.

Beide Autos krachten zusammen. Bei dem Unfall wurden der Fahrer des VW und auch der Beifahrer im Skoda verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.