Vom Graben ins Krankenhaus: Traktor-Fahrschüler erlebt rabenschwarzen Tag

Helmstadt-Bargen - Ein im Wassergraben liegender Trecker und eine verletzte Person sind die Folgen eines Verkehrsunfalls , der sich am heutigen Donnerstagmorgen in Helmstadt-Bargen (Rhein-Neckar-Kreis) ereignet hat.

Die landwirtschaftliche Maschine kippte in den Gegenverkehr und stürzte kopfüber in einen Wassergraben.

Es war eine Fahrprüfung, die wohl allen Beteiligten für längere Zeit in Erinnerung bleiben wird.

Das Unfallopfer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Sinsheimer Krankenhaus eingeliefert. Die Landstraße musste für Bergungsarbeiten bis in den Mittag in beide Richtungen gesperrt werden.