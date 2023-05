Von der Bremse aufs Gas gerutscht: 85-Jähriger fährt in Nachbarhaus und bleibt stecken

Der 85-Jährige landete mit seinem Chrysler direkt in der Hauswand und blieb stecken. © Stefan Tretropp

Am gestrigen Feiertag verwechselte ein 85-Jähriger beim Ausparken Gas und Bremse und fuhr in die Hauswand seines 82-jährigen Nachbarn. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 22.50 Uhr in der Luise-Algenstaedt-Straße in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen).

Nach ersten Erkenntnissen soll der 85-Jährige beim Einparken seines Chryslers von der Bremse abgerutscht sein und stattdessen aufs Gaspedal gedrückt haben.

Durch die folgende Beschleunigung kreuzte das Auto die Straße, durchbrach einen Gartenzaun, landete in der Hauswand eines benachbarten Einfamilienhauses und blieb stecken.

Durch den Aufprall wurde der 85-jährige Fahrer schwer verletzt und musste von Ersthelfern aus dem Wagen befreit werden.

Anschließend wurde der Senior mit einem Rettungswagen ins Rostocker Klinikum gebracht.