Vor den Augen der Angehörigen: Seniorin fällt Abhang hinunter und stirbt

Lenningen - Bei einem tragischen Wanderunfall im Kreis Esslingen verstarb eine Frau (†80) am Sonntagvormittag.

Die Polizei, die Bergwacht sowie der Rettungsdienst rückten an und machten sich auf die Suche nach der Frau.

In der Folge stürzte sie einen Abhang hinunter. Es handelte sich um ein stark abfallendes Gelände, wie die Polizei mitteilte.

Die Seniorin erlitt allerdings so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort verstarb. Die Polizei in Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.