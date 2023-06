Vorfahrt missachtet: Radfahrerin lebensbedrohlich verletzt!

Zittau - Am Montagnachmittag kam es bei Zittau zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin (66) mit einer Skoda-Fahrerin (19) zusammenkrachte und lebensbedrohlich verletzt wurde.

Auf einer Kreuzung in Hainewalde kam es am Montag zu einem schweren Unfall. © Blaulichtreport Zittau

Gegen 16 Uhr fuhr die 19-Jährige mit ihrem Skoda Fabia auf der Talstraße in Hainewalde in Richtung Großschöna, als es im Bereich der Kreuzung Talstraße/Bahnhofsstraße / Kretschamberg zur Kollision mit der Radfahrerin kam, erklärte die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Dienstagmittag.

Die 66-Jährige war mit ihrem Fahrrad gerade auf der Bahnhofstraße unterwegs, als sie die Vorfahrt der Skoda-Fahrerin missachtete und von links kommend mit dem Wagen zusammenrauschte.

Während die junge Autofahrerin leicht verletzt wurde, erlitt die Radlerin lebensbedrohliche Verletzungen. Beide Beteiligten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bilder von der Unfallstelle verdeutlichen die Wucht des Aufpralls. Sowohl auf der zersplitterten Frontscheibe des Wagens als auch auf der Straße verteilte sich das Blut.

Laut Polizeiangaben beläuft sich der entstandene Sachschaden auf circa 4200 Euro.

Während der Verkehrsunfalldienst zusammen mit einem Gutachter die Unfallaufnahme durchführte, musste die Kreuzung bis 20.45 Uhr voll gesperrt werden. Zwischenzeitlich wurde auch die Feuerwehr hinzugezogen, um die Fahrbahn zu reinigen.