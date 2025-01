VW-Fahrer setzt zum Überholen an, dann kommt es zum tödlichen Frontalcrash

Landkreis Gießen - Am Mittwochmorgen ist bei Hungen in Mittelhessen ein 59 Jahre alter Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Für den 59-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Der andere Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, war der 59-Jährige in seinem VW auf der L3007 unterwegs, als er gegen 6.20 Uhr zwischen Hungen und Nonnenroth zum Überholen eines vor ihm fahrenden Autos ansetzte.

Dann kam es aus noch ungeklärter Ursache zum frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Opel, der von einem 38-jährigen Fahrer gesteuert wurde.

Dabei erlitt der VW-Fahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 38-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sperrte die Unfallstelle für mehrere Stunden ab. Die Schadenshöhe beträgt etwa 50.000 Euro.