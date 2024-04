VW-Fahrerin übersieht Fahrrad: 56-Jährige bei Unfall unter Auto eingeklemmt!

Dessau - Ein Wunder, dass sie dabei nur leicht verletzt wurde! Bei einem Unfall auf der Schlachthofstraße in Dessau ist am Freitag eine Radfahrerin (56) unter einem Auto eingeklemmt worden.

Laut Polizei hatte die Autofahrerin die Radlerin nicht wahrgenommen, wodurch es zu dem Unfall kam. (Symbolbild) © bialasiewicz/123rf

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Crash gegen 12.28 Uhr.

Eine 69-Jährige war mit ihrem VW zunächst auf der in die Schlachthofstraße einmündende Reinickestraße unterwegs gewesen. Als sie in diese einfahren wollte, habe sie die Radlerin nicht wahrgenommen, die auf der Schlachthofstraße in Richtung Friederikenplatz fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 56-Jährige stürzte und kurzzeitig unter dem Auto eingeklemmt wurde.

Rettungskräfte brachten die leichtverletzte Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Den Sachschaden bezifferte die Polizei mit insgesamt circa 1000 Euro.