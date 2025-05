31.05.2025 11:18 VW kracht gegen Gasthaus-Wand: Fünf teils Schwerverletzte

Ein Auto krachte am späten Freitagabend in die Wand einer Gaststätte in Schlier (Landkreis Ravensburg).

Von Johanna Baumann

Schlier - Ein VW krachte am späten Freitagabend in die Wand einer Gaststätte in Schlier (Landkreis Ravensburg). Alles in Kürze VW kracht in Gasthaus-Wand in Schlier

Fünf Personen verletzt, einer schwer

Unfall passierte gegen 23:30 Uhr

Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Schaden: 60.000 Euro Mehr anzeigen Der Wagen wurde abgeschleppt. © Reinert/swd-medien/dpa Der Unfall passierte gegen 23.30 Uhr, als ein 32-jähriger Autofahrer in der Wolfegger Straße die Kontrolle verlor. Das vollbesetzte Auto krachte gegen die Hauswand eines Gasthauses. Der Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Zwei 19 und 29 Jahre alte Mitfahrerinnen sowie zwei 30-jährige Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, stand der 32-Jährige unter Alkoholeinfluss. Er musste seinen Führerschein sowie eine Blutprobe abgeben. In Lebensgefahr befinde er sich nicht. Der Schaden am VW wird auf 50.000 Euro geschätzt. Am Grundstück sowie dem Haus entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Derzeit wird nicht davon ausgegangen, dass das Gebäude nun einsturzgefährdet ist.

Titelfoto: Reinert/swd-medien/dpa