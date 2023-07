VW überschlägt sich nach Baum-Crash: Erschreckender Verdacht gegen Fahrer (86)

Remscheid - Ein Rentner (86) hat in Remscheid einen heftigen Unfall gebaut und sich dabei schwer verletzt. Die Polizei ermittelt und hat einen schwerwiegenden Verdacht.

Das Auto war gegen einen Baum gekracht und auf dem Dach gelandet. © Christoph Petersen

Nach Angaben der Ermittler war der 86-Jährige am Montag gegen 13.50 Uhr auf der Schwelmer Straße (L411) in Remscheid unterwegs, als er in Höhe des Tierheims die Kontrolle über seinen roten VW Polo verlor.

Das Auto kam von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Anschließend schleuderte es zurück auf den Asphalt und landete auf dem Dach.

Rettungskräfte rückten an und brachten den schwerverletzten Rentner ins Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge besteht der Verdacht, dass er sich unter dem Einfluss von Alkohol hinters Steuer gesetzt und wegen seiner Trunkenheit am frühen Nachmittag den Unfall gebaut hatte.

Der Rentner musste eine Blutprobe abgeben, die Ermittlungen dauern an.