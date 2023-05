17.05.2023 10:12 VW-Van übersieht Stau-Ende und löst Serienunfall auf A60 aus

Am Dienstagabend kam es an am Stau-Ende auf der A60 bei Mainz in Richtung Bingen zu einem schweren Verkehrsunfall, in den vier Fahrzeuge involviert waren.

Von Maximilian Hölzel

Mainz - Heftiger Crash! Am Dienstagabend kam es auf der A60 bei Mainz zu einem schweren Verkehrsunfall, in den vier Fahrzeuge involviert waren. Der Fahrer eines blauen VW-Touran rauschte am Dienstagabend in ein Stau-Ende auf der A60 bei Mainz und verursachte so einen Serienunfall. © 5VISION.NEWS Wie die Polizei berichtet, hielt sich der Fahrer eines Mercedes gegen 17.45 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der A60 Richtung Bingen auf.

Wegen eines vorausgehenden Staus musste er auf Höhe der Anschlussstelle Mainz-Finthen/Saarstraße abbremsen. Ein nachfolgender Fahrer eines VW-Touran erkannte diese Situation ersten Erkenntnissen nach zu spät und versuchte noch, nach rechts auszuweichen, krachte letztlich aber trotzdem in das Heck des Mercedes. Unfall 50-jährige Daimler-Fahrerin bei Kreuzungs-Crash schwer verletzt Durch die Kollision drehte sich der Mercedes und touchierte zudem einen vor ihm befindlichen Hyundai. Der VW-Touran hingegen prallte gegen einen Smart, schleuderte anschließend weiter nach rechts und landete am Ende auf der dortigen Leitplanke. Verletzt wurde bei dem Serienunfall wie durch ein Wunder niemand. Insgesamt geht die Polizei derzeit von einem Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro aus. Zunächst krachte der VW-Touran in das Heck dieses weißen Mercedes-Kombis. Anschließend gab es Kollisionen mit zwei weiteren Autos. © 5VISION.NEWS Infolge des Unfalls musste die Fahrbahn der A60 in Richtung Bingen für circa eine Stunde voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde für diese Zeit über die Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg abgeleitet. Allerdings ergaben sich trotz der eingeleiteten Maßnahmen erhebliche Verkehrsbehinderungen und Staus.

