Während Krankentransport: Wagen brettert durch Zaun - Patientin schwer verletzt

Langenfeld - Schwerer Unfall in Langenfeld (Kreis Mettmann): Eine Seniorin (82) ist am heutigen Mittwoch ausgerechnet während eines Krankentransports schwer verletzt worden.

Die Patientin (82), die sich an Bord des Krankentransports befunden hatte, musste in eine Klinik gebracht werden. © Kreispolizeibehörde Mettmann

Laut Angaben der Polizei war ein 52-jähriger Fahrer eines Krankentransport-Unternehmens nach derzeitigen Stand der Ermittlungen am Morgen gegen 7.10 Uhr samt einer 82-jährigen Patientin an Bord auf der Talstraße in Richtung Mettmanner Innenstadt unterwegs.

Aus bislang unklarer Ursache kam der VW Caddy in einer dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte anschließend durch einen Zaun, wobei die Seniorin schwere Verletzungen erlitt.

"Sie musste von der Feuerwehr aus dem erheblich zerstörten Fahrzeug befreit werden, ehe sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde", schilderte ein Sprecher der Beamten. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der Caddy war nach dem Crash nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Auch ein Verkehrsschild wurde beschädigt. Den insgesamt entstandenen Schaden schätzten die Beamten auf rund 13.000 Euro.